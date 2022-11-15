Мечта артиллеристов: в Израиле начали тестировать 155-мм САУ Sigma (фото)

Самоходная артустановка сама наводит орудие на цель, определяет, каким боеприпасом нужно ее поражать, а также автоматически заряжается. Экипажу не нужно покидать бронированную кабину для управления САУ.

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В Израиле начали тестировать самоходные артиллерийские установки SIGMA, которые планирует пустить в серийное производство. Об этом сообщает Defensa_Israel.

Израильская разработка отличается высоким уровнем автоматизации всех процессов. У нее есть автоматическая система заряжания. Утверждается, что артустановка по боевой мощи может заменить собой сразу 4 САУ M109. Всего в Армии обороны Израиля находится около 600 САУ М109.

[ + – ] SIGMA способна сама определять боеприпас для цели

SIGMA оснащается системой, которая в автоматическом режиме может выбирать правильный снаряд и пороховой заряд для уничтожения цели. Также установка сама настраивает орудие для оптимального поражения цели. При этом у САУ есть возможность зарядки и наведения ствола в ручном режиме. За разработку SIGMA отвечает компания Elbit Systems.

[ + – ] Управление САУ осуществляется внутри бронированной кабины

Контракт на производство артустановок был подписан еще в 2019 году на 125 млн долларов. Шасси для такой системы выбрали от компании Oshkosh Defense с колесной формулой 5х5. Все управление осуществляется изнутри бронированной кабины машины.

Максимальная дальность стрельбы SIGMA не озвучивается, но известно, что калибр составляет 155-мм, а длина ствола — 52 калибра.

Напомним, по данным СМИ, израильские броневики GAIA Amir появились в Украине без одобрения Иерусалима. Одна из европейских стран могла их купить и передать.

Ранее президент Израиля заявил о передаче Украине "определенных военных технологий".