Польша передала Украине почти все самолеты МиГ-29, но не будет поставлять F-16, — Дуда

Глава польского государства отверг возможность поставки более самолетов западного производства Воздушным силам ВСУ, ведь в стране их относительно небольшое количество.

Количество самолетов F-16, которыми владеет Польша, не позволяет говорить об отправке их в Украину, вместо этого уже переданы почти все самолеты МиГ-29. Об этом заявил президент Анджей Дуда 17 мая в Рейкьявике, где проходит саммит Совета Европы, сообщает wPolityce.

В то же время он заверил, что готов содействовать подготовке украинских пилотов. Президент подчеркнул, что по объему поставок оружия Польша входит в тройку стран, которые помогают Украине, а именно после США и Великобритании.

Политик отметил, что Варшава передала украинскому войску более 300 танков. Это и касается боевой авиации.

"Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила нас с самого начала конфликта", – заявил Дуда.

Глава польского государства отверг возможность поставки самолетов F-16, ведь в стране их относительно небольшое количество. Состоялась и дискуссия с представителями правительства по этому вопросу.

"Количество самолетов F-16, которыми мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине", – пояснил он.

Анджей Дуда также отметил, что Польша выступила инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины. Президент отметил, что во время продолжающегося саммита Совета Европы доминирующей темой была поддержка Украины – как военная, так и гуманитарная, а также восстановление страны. По его итогам можно ожидать и принятия решений относительно последствий для России.

Напомним, издание Demorgen 17 мая сообщило, что Бельгия выразила желание учить украинских пилотов летать на истребителях F-16. Бельгийские ВВС летают на F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов, но при этом сама страна не может поставить самолеты. Вопрос обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с бельгийским премьер-министром Александром Де Кроо.