Бельгия заявила о готовности обучать украинских пилотов на F-16, – СМИ

Бельгийские ВВС летают на F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов, но при этом сама страна не может поставить самолеты.

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Бельгия выразила желание учить украинских пилотов летать на истребителях F-16. Об этом информирует Demorgen.

В сообщении издания говорится, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник дали понять, что намерены обучать украинских пилотов руководить современными истребителями. По словам Макрона, "несколько европейских стран все еще готовы это сделать" и "переговоры с американцами продолжаются". Украина уже некоторое время обращается с соответствующей просьбой о поставке боевой авиации.

По сообщению издания, Бельгия – одна из европейских стран, которая планирует обучать украинских пилотов, а точнее, научиться управлять F-16. В Кабмине Александр Де Кроо это подтвердили. Вопрос якобы обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с бельгийским премьер-министром.

"Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем учить пилотов", – цитирует издание чиновника.

Бельгийские ВВС летают на F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов, так что имеют огромный опыт работы с самолетом. В сообщении издания отметили, что если речь когда-нибудь дойдет до поставок западных истребителей — количество которых, кажется, растет с каждым днем, — украинским пилотам понадобится ускоренный курс.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал работу "авиационной коалиции". Франция и Великобритания демонстрируют лидерство по поставке самолетов. Дмитрий Кулеба не назвал конкретные сроки поставки боевой авиации в наше государство, но отметил, что это произойдет "ранее, чем позже". Дипломат отметил, что усилия президента Владимира Зеленского дают результат. Министр отметил, что определенные государства уже заявили о готовности начинать тренировку украинских пилотов на американских и европейских истребителях.