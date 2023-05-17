Бельгія заявила про готовність навчати українських пілотів на F-16, – ЗМІ

Бельгійські ВПС літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років, але при цьому сама країна не може поставити літаки.

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Бельгія висловила бажання навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це інформує Demorgen.

У повідомленні видання йдеться про те, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон у понеділок дали зрозуміти, що мають намір навчати українських пілотів керувати сучасними винищувачами. За словами Макрона, "декілька європейських країн все ще готові це зробити" і "перемовини з американцями тривають". Україна вже деякий час звертається з відповідним проханням щодо постачання бойової авіації.

За повідомленням видання, Бельгія – одна з тих європейських країн, яка планує навчати українських пілотів, а точніше, навчитися керувати F-16. У Кабміні Александра Де Кроо це підтвердили. Питання нібито обговорювалося на зустрічі президента України Володимира Зеленського з бельгійським прем’єрміністром.

"Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", – цитує видання чиновника.

Бельгійські ВПС літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років, тож мають величезний досвід роботи з літаком. У повідомлені видання зазначили, якщо мова коли-небудь дійде до поставок західних винищувачів — кількість яких, здається, зростає з кожним днем, — українським пілотам знадобиться прискорений курс.

Нагадаємо, керівник МЗС України Дмитро Кулеба анонсував роботу "авіаційної коаліції". Франція та Велика Британія демонструють лідерство у питанні постачання літаків. Дмитро Кулеба не назвав конкретні терміни постачання бойової авіації до нашої держави, але зазначив, що це відбудеться "раніше, аніж пізніше". Дипломат наголосив на тому, що зусилля президента Володимира Зеленського дають результат. Міністр зазначив, що певні держави вже заявили щодо готовності починати тренування українських пілотів на американських та європейських винищувачах.