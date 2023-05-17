Бойцы ВСУ применили "Нона-С" со 120-мм американскими минами, — соцсети (видео)

Бойцы ВСУ ведут огонь по российским позициям по артиллерийско-минометной установке "Нона-С", используя боеприпасы производства США.

Украинские военные применяют редкую артиллерийско-минометную установку "Нона-С" 120-мм американскими минами. Соответствующее видео опубликовал Telegram -канал Karymat 17 мая.

В ролике можно увидеть боеприпасы производства США. Военные ведут огонь по российским позициям. В сообщении говорится, что события происходят на восточном направлении.

Характеристики "Нона-С"

Артиллерийская система "Нона-С" предназначена для непосредственной огневой поддержки бойцов подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Самоходная артиллерийская установка может быть транспортирована из самолетов военно-транспортной авиации типа Ан-12, Ил-76, Ан-70, Ан-22, Ан-124.

На ее вооружении имеется 120-мм гладкоствольная пушка 2А51. Возможности этой пушки позволяют применять ее не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника. Она способна вести и борьбу с танками. Использует боевая машина специальных осколочно-фугасных артиллерийских снарядов с готовым нарезом. Такими боеприпасами, благодаря этой технике, можно вести огонь на дальность до 8,7 км. Дополнительное вооружение включает курсовый ПЗРК, ПКТ, а также три реактивных противотанковых граната типа РПГ-18 «Муха». Ширина брони — 2 630 мм. Скорость движения транспортного средства составляет 60 км/ч.

Напомним, 19 апреля морпехи уничтожили россиян с помощью САУ "Нона" в Донецкой области. На видео зафиксировали подготовку экипажа артиллерийской техники к работе по позициям захватчиков. После сигнала наводчика, что снаряды готовы к бою, командир отдает приказ по совершению выстрела. Впоследствии защитники отправляют роковой пламенный привет противнику.

Также 12 апреля бойцы терробороны показали эффектное уничтожение российского САУ "Нона" под Бахмутом. Подразделение 112-й бригады территориальной обороны Киева совместно со Сводной тактической группой "Адам" эффективно борется с техникой захватчиков.