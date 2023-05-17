В Херсонской области сбили вражеский БПЛА "Орион" с авиабомбой КАБ-20 (фото)

Осколочно-фугасная бомба КАБ-20 разрабатывалась специально для беспилотников. Она имеет небольшой вес — 21 кг, из которых заряд взрывчатого вещества составляет 7 кг.

Украинские защитники в Херсонской области приземлили вражеский беспилотник "Орион". Судя по обломкам машина была вооружена новыми российскими управляемыми авиабомбами КАБ-20, разработанной специально для такого класса БПЛА. Об этом 16 мая сообщило польское издание Defence 24.

Авторы публикации обратили внимание, что на опубликованных в сети фото виден фрагмент крыла с пилоном вооружения, на котором еще осталась одна бомба. Это управляемая авиационная бомба КАБ-20 разработки компании "Кронштадт", которая выпускает, в том числе, беспилотные летательные аппараты "Орион".

Российский беспилотник "Орион"

Отмечается, что данный беспилотник может нести до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвесить до 8 бомб типа КАБ-20 — аппарат может нести два пилона вооружения под фюзеляжем и по два под каждым крылом.

Кратко о КАБ-20

Обозреватели пишут, что бомба Бомбы КАБ-20 разрабатывалась специально для беспилотников, поэтому их вес невелик — всего 21 кг, из которых заряд взрывчатого вещества составляет всего 7 кг.

Осколочно-фугасная боеголовка имеет небольшую зону поражения, но бомба оснащена бесконтактным взрывателем и имеет лазерное наведение. КАБ-20 — классическая планирующая бомба — ее дальность зависит от высоты и скорости, на которой она сбрасывается. И хотя официальная информация о технических характеристиках отсутствует, скорее всего, дальность полета боеприпаса не превышает 8 км.

"Есть сведения, что в апреле 2023 года на вооружение поступила версия КАБ-20С со спутниковым наведением Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)", — отмечено в материале.

Авиабомбы КАБ-20

Учитывая продолжительность непрерывного полета "Ориона", которая составляет 24 часа при максимальном потолке в 7500 метров и скорости в 200 км/час, данный класс боеприпасов представляет определенную угрозу, которую нельзя недооценивать, отметили эксперты.

Напомним, 11 января в Белгородской области разбился российский ударно-разведывательный беспилотник, на борту которого находились авиабомбы КАБ-20С. Местные жители утверждают, что некоторое время слышали гул, после чего увидели яркую вспышку в небе, а одновременно с этим в домах пропало электричество.