"Не верить ни одному слову": экс-премьер Трасс выступила против КНР во время визита на Тайвань

Политик заявляет, что Западу нужно выбирать, будут ли они как-то противодействовать милитаризму Пекина или же будут его успокаивать и пытаться сотрудничать.

Во время первого визита экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань со времен Маргарет Тэтчер, Трасс призвала не верить Китаю. Об этом пишет газета The Times.

По мнению бывшего главы британского правительства, Запад не должен верить ни одному слову, звучащему из Китая. Западный мир должен выбрать между тем, чтобы успокаивать Пекин или признать факт китайской угрозы из-за постоянно увеличивающейся милитаризации.

Во время выступления в Тайбэе Трасс заявила, что нет большего вызова миру, чем "глобальное доминирование Китая или будущее свободы и демократии".

"Мы знаем, что происходит с окружающей средой или здоровьем людей в условиях тоталитарного режима. Режимы, не говорящие правду. Вы не можете верить ни одному их слову", — заявила политика.

Ожидается, что визит Лиз Трасс продлится пять дней, во время которого она встретится с рядом высокопоставленных чиновников. В издании не исключают, что ее визит вызовет еще большее раздражение в КНР.

Экс-премьер уверена, что Китай уже избрал свой путь, поэтому для Запада есть только выбор, будут ли приняты меры по предотвращению конфликта, или все будут пытаться делать вид, что ничего не происходит.

В китайском государственном издании Global Times уже пишут, что визит Лиз Трасс на Тайвань будет иметь влияние на "относительно сбалансированную политику" взаимодействия кабинета Риши Сунака с Китаем. Кроме того, китайские аналитики говорят, что тайваньские политики пытаются манипулировать общественным мнением ради выборов, а также "препятствование мирному воссоединению" с материковым Китаем.

Напомним, 12 мая Китай отправил военные корабли в район Японии после заявлений по Тайваню.

5 мая в разведке США заявили, что Китай планирует силовой сценарий захвата Тайваня.