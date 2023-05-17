Захваченные позиции не потеряли, но враг продвигается в городе, — Маляр о ситуации в Бахмуте
По словам заместителя министра обороны, ВСУ делают на Бахмутском направлении все от них зависящее на грани их возможностей, и даже больше.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупантам удается продвигаться в Бахмуте, а Силам обороны вокруг города. Об этом сообщила 17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км украинская сторона не потеряла.
"Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг немного продвигается", — сообщила она.
Анна Маляр подчеркнула, что командование ВСУ и бойцы делают в этой ситуации все от них зависящее, профессионально и на грани возможностей.
Напомним, что 17 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что под Бахмутом ВСУ смогли продвинуться вперед на разных участках до 600 метров. Оккупанты потеряли 3 танка, 2 БМП, 3 БТРа, 2 артиллерийские системы, несколько складов из БК и 1 ЗРК "Стрела-10".
Ранее сообщалось, что РФ опрокидывает в Бахмут специально подготовленные подразделения ВС РФ. Украинские войска находятся примерно в двух километрах от последних улиц Бахмута, а "вагнеровцы" имеют частичный успех в городе, однако ВСУ имеют преимущество в хорошем оснащении приборами и оружием.