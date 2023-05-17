"Месяцами отбивали у ВСУ": Пригожин выругался по поводу бегства ВС РФ под Бахмутом

Куратор "вагнеровцев" возмутился формулировкой Минобороны РФ, которое в сводке фронтовых новостей сообщило, что подразделения ВДВ "заняли более выгодный рубеж обороны".

Российский бизнесмен и покровитель ЧВК "Вагнер" разразился очередным гневным комментарием в адрес подразделений Вооруженных сил РФ, которые бежали в районе Клещеевки под Бахмутом. В частности он с сарказмом отозвался об официальных заявлениях Минобороны РФ, в которых говорилось, что российские войска там заняли "более выгодный рубеж". Комментарии Пригожины опубликованы 17 мая на его Telegram-канале.

Сегодня, 17 мая, пресс-служба Минобороны РФ опубликовала сводку фронтовых новостей, где было сказано, что российские десантники наступают в Донецкой области и заняли "более выгодный рубеж обороны".

"К сожалению, те территории, которые ЧВК "Вагнер" месяцами отбивала у противника, в том числе в районе Клещеевки и которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть тот самый более выгодный рубеж", — начал свой ответ Пригожин.

Далее куратор "вагнеровцев" с применением нецензурной лексики несколько иначе назвал действия российских войск, покинувших позиции под Бахмутом.

"Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей — это называется теперь не "съе**л обоср****сь", а занял более выгодный рубеж", — сказал Пригожин.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 17 мая сообщил, что на Бахмутском направлении идут бои на встречных курсах. По его словам, в самом населенном пункте бойцы ВСУ держат оборону, а севернее и южнее Бахмута продвинулись вперед до 600 метров.

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 17 мая были указаны потери российских войск с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Согласно данным, ВС РФ потеряли 200 тысяч личного состава, около 4 тысяч танков и более 7,3 тысяч бронемашин.