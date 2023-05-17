"Меньше конспирологии": у Зеленского назвали причину затягивания войны в Украине

Советник главы ОП Подоляк считает, что мировые медиа смещают акценты с важных тем. Как пример приводит ажиотаж в СМИ вокруг "показательно" упавшего на Кремль дрона. Но когда в тот же день оккупанты обстреляли Херсон и погибли десятки человек эта тема прошла мимо западных журналистов.

Неадекватные акценты в мировых СМИ отвлекают внимание и играют на затягивание войны. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как пример он приводит ажиотаж вокруг "показательно сбитого дрона над Кремлем", когда в тот же день оккупанты обстреляли Херсон, и погибли десятки человек.

"Наиболее очевидный пример: мировые медиа неделю обсуждали постановочное сбивание дронов вблизи Кремля, зато обстрел супермаркета в Херсоне в тот же день, унесший жизни по меньшей мере 23 человек, остался без активного внимания. Это неправильно"

Подоляк считает, что та же история с заголовками о "возможном мирном урегулировании", в то время, как РФ в последние дни существенно увеличила интенсивность обстрелов всех городов Украины, особенно пограничных территорий.

"Только за последнюю неделю – с 8 по 16 мая – российские войска 162 раза обстреляли Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области из артиллерийских и минометных установок. Это не об абстракции. Еще раз по составам – Россия 162 раза сознательно обстреляла приграничные области Украины с явным намерением убить гражданских", — говорит он.

При этом советник главы Офиса президента признает, что риторика глобальной политики изменилась, теперь Россия характеризуется крайне негативно. Но этого, по его мнению, мало.

"Нужны действия. Конкретные деяния. Меньше конспирологии. Меньше рефлексии на слова русских vip-screamer… Это вообще не важно. Потому что такое типичный коллективный "Путин"? Это классический пример токсической эмоции", — резюмировал Подоляк.

17 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал мировую общественность ускорить признание Российской Федерации спонсором терроризма.

Напомним, 16 мая Михаил Подоляк назвал массированную атаку РФ в ночь на 16 мая неудачным посылом для КНР. Таким образом они "поприветствовали" спецпредставителя Пекина, который планирует посетить с миротворческой миссией Украину и другие страны Европы.

15 мая советник главы Офиса президента назвал отправную точку окончания войны РФ против Украины. Михаил Подоляк считает, что диалог с Москвой начнется лишь после того, как российские войска покинут полностью нашу территорию, а все остальное — видимость желания мира.