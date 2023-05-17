"Закроет много возможностей": Подоляк призвал официально признать РФ спонсором терроризма

По словам советника главы ОП, такое решение резко ограничит возможности Кремля в сфере торговли, а также лишит их оставшегося влияния в мире.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал мировую общественность ускорить признание Российской Федерации спонсором терроризма. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 17 мая.

По его словам, уже пришло время, чтобы окончательно признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Это повлечет за собой ограничения для Кремля в сфере торговли, а также они потеряют оставшееся влияние в мире. Процесс должен идти быстрее, как считает Михаил Подоляк.

"Статус "де/юре" окончательно закроет для России много важных возможностей: торговлю с "нейтральными странами", участие в глобальных мероприятиях, инициативность в международных платформах", — говорится в сообщении.

Отдельно советник главы Офиса президента отметил, что еще некоторое время назад страны по всему миру боялись даже обсуждать этот процесс, а сейчас к нему идет подготовка полным ходом. Но, при этом, нужно ускорить процедуры, чтобы не дать возможности РФ продолжать эту агрессию по отношению к Украине.

"Единственное, о чем сожалеем, — слишком медленно. Россию нужно обязательно и демонстративно вывести в "специальный карантин" и резко ограничить возможности распространять свой яд", — говорится в сообщении под постом.

Напомним, 16 мая Михаил Подоляк назвал массированную атаку РФ в ночь на 16 мая неудачным посылом для КНР. Таким образом они "поприветствовали" спецпредставителя Пекина, который планирует посетить с миротворческой миссией Украину и другие страны Европы.

15 мая советник главы Офиса президента назвал отправную точку окончания войны РФ против Украины. Михаил Подоляк считает, что диалог с Москвой начнется лишь после того, как российские войска покинут полностью нашу территорию, а все остальное — видимость желания мира.