"Не воевать за улицы": журналист рассказал о задачах, которые стоят перед ВСУ в Бахмуте

По словам Андрея Цаплиенко, россияне хотят пробить коридор на Часов Яр, а украинские силы берут под контроль фланги, чтобы затем обстреливать оккупантов с высот.

Украинские военные в Бахмуте должны победить врага на высотах, чтобы контролировать фланги. Об этом 17 мая рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram.

По его словам, российские силы действительно имеют успех на улицах Бахмута, однако главная задача ВСУ состоит не в том, чтобы удерживать улицы города.

"Пока вагнеровцы вовлечены в бои на остатках подконтрольных ВСУ улицах, они не распыляют силы на фланги", — отметил журналист.

Он заявил, что это позволяет взять высоты, чтобы потом с них атаковать россиян, которые на тот момент окажутся в низине.

"Задача российских войск – пробивать коридор на Часов Яр. Без контроля флангов это будет крайне тяжело, а значит дальнейшее их движение удается остановить", — заявил Цаплиенко.

Цаплиенко о ситуации в Бахмуте Фото: Скриншот

Карта боев за Бахмут Фото: deepstatemap.live

Напомним, что 17 мая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте. По ее словам, ВСУ делают на Бахмутском направлении все от них зависящее на грани их возможностей, и даже больше. Освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км украинская сторона не потеряла.

Кроме того, 17 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выругался по поводу бегства ВС РФ под Бахмутом. Он возмутился формулировкой Минобороны РФ, которое в сводке фронтовых новостей сообщило, что подразделения ВДВ "заняли более выгодный рубеж обороны".

Также 17 мая майор ВСУ Максим Жорин назвал ключевые пункты успешных контратак под Бахмутом. По его словам, несмотря на то, что у врага есть преимущество в артиллерии, числе людей, техники и авиации, ВСУ не могут отказаться от наступательных операций, поэтому важно использовать максимум возможностей современных технологий.