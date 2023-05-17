"Просто и доступно": у Зеленского рассказали, когда закончится горячая фаза войны в Украине

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, не нужно искать способы урегулирования конфликта, игнорируя кровь украинцев.

Горячая фаза войны в Украине завершится тогда, когда оккупационные войска Российской Федерации покинут территорию страны. Об этом в среду, 17 мая, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Советник главы ОП отметил, что некоторые люди продолжают жить в иллюзорном мире, где украинцы непременно должны "стать на колени перед РФ" и говорят о том, что "ищут способы урегулирования".

"Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать. Но все просто: Россия быстро убралась с территории Украины — и горячая фаза войны сразу закончилась. Логично, просто, доступно даже для специфического "русского ума", — написал Подоляк.

Напомним, 15 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы между Киевом и Москвой состоялся диалог, Россия должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий Украины. По его мнению, реальная "коалиция мира" уже должна работать над созданием механизма по привлечению виновных в агрессии РФ к ответу.

Ранее, 18 апреля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил что война в Украине закончится в обозримом будущем. По его словам, для того, чтоб закончить войну, нужно учитывать довольно много факторов.