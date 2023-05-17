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Военный Фокус Российско-украинская война

"Просто и доступно": у Зеленского рассказали, когда закончится горячая фаза войны в Украине

Фото: ТАСС | По словам Михаила Подоляка, в Украине будет продолжаться горячая фаза войны, пока РФ не выведет свои войска

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, не нужно искать способы урегулирования конфликта, игнорируя кровь украинцев.

Горячая фаза войны в Украине завершится тогда, когда оккупационные войска Российской Федерации покинут территорию страны. Об этом в среду, 17 мая, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

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Советник главы ОП отметил, что некоторые люди продолжают жить в иллюзорном мире, где украинцы непременно должны "стать на колени перед РФ" и говорят о том, что "ищут способы урегулирования".

"Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать. Но все просто: Россия быстро убралась с территории Украины — и горячая фаза войны сразу закончилась. Логично, просто, доступно даже для специфического "русского ума", — написал Подоляк.

Напомним, 15 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы между Киевом и Москвой состоялся диалог, Россия должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий Украины. По его мнению, реальная "коалиция мира" уже должна работать над созданием механизма по привлечению виновных в агрессии РФ к ответу.

Ранее, 18 апреля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил что война в Украине закончится в обозримом будущем. По его словам, для того, чтоб закончить войну, нужно учитывать довольно много факторов.