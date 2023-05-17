В России разработчиков гиперзвуковых ракет арестовывают за госизмену (фото)

По словам журналистов, в Сибирском отделении Российской академии наук уголовному преследовании подверглись 16 человек. Один из них умер в СИЗО после ареста.

В России трое ученых, которые занимались созданием гиперзвуковых ракет, были арестованы силовиками по статье о государственной измене. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Сообщается, что все они работали в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ). 16 мая сотрудники института опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте доктора технических наук и главного научного сотрудника Валерия Звегинцева. Его обвинили в государственной измене. Ученый находится под домашним арестом еще с 7 апреля.

Также сообщается, что его руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк был отправлен в СИЗО "Лефортово" еще в августе 2022 года. Его арест произошел через несколько дней после задержания главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Его заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев Фото: The Moscow Times

Как сообщил Reuters, Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались созданием гиперзвуковых ракет. Первый экспериментальный образец они представили еще в 2012 году во Франции.

По словам журналистов, в Сибирском отделении Российской академии наук уголовному преследовании подверглись 16 человек, среди которых также бывший глава РАН Александр Асаев, а также заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Отмечается, что Колкер умер в московском СИЗО после того, как его арестовало ФСБ.

Издание пишет, что о создании в РФ гиперзвукового оружия президент РФ впервые объявил в 2018 году. В ходе послания Федеральному собранию глава Кремля представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Он заявил, что его не смогут сбить существующие и даже перспективные системы ПВО.

Напомним, в ночь на 16 мая россияне использовали шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники Shahed-136/131, пытаясь уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве.

Пресс-служба Министерства обороны РФ официально сообщила, что в ночь на 16 мая ракетным комплексом "Кинжал" якобы был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который был расположен в Киеве. Между тем в ВС ВСУ официально заявили, что всего противник выпустил по Украине шесть ракет Х-47М2 "Кинжал", из которых все были уничтожены средствами ПВО.

Затем журналисты CNN сообщили, что ракета "Кинжал" могла только задеть ЗРК Patriot. Специалисты оценивают размер ущерба, чтобы понять, можно ли починить систему ПВО на месте. В Украине есть два комплекса Patriot — одну дали США, а вторую — Германия и Нидерланды.