Охота на ПВО. Целью ночной атаки РФ на Киев были системы Patriot, — военный эксперт

Россияне всерьез обеспокоены тем, что украинскую столицу теперь защищают ЗРК Patriot. Пытаясь уничтожить системы, ВС РФ применили наиболее плотную атаку с использованием ценных баллистических ракет "Кинжал", крылатых "Калибров" и БПЛА.

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Россияне использовали шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники Shahed-136/131, пытаясь уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве. Об этом Фокусу рассказал военнослужащий Юрий Касьянов.

"Ракет "Кинжал" в России не так много, это дорогое оружие, которое они не используют постоянно", — комментирует военный эксперт.

Запуск аж шести таких ценных ракет означает, что оккупанты преследовали вполне конкретную цель во время ночной атаки 16 мая. С одной стороны, как считает Касьянов, президент РФ Владимир Путин до сих может мстить за атаку дронов на сенатский дворец Кремля 3 мая. После этого уже была одна атака "Кинжалом" по Киеву, когда вероятной целью обиженного российского лидера была Верховная Рада, но и тогда Patriot ликвидировал аэробаллистическую ракету.

"Думаю, что [сегодня ночью] перед противником стояла задача попытаться вывести из строя дефицитные западные средства ПВО. Для этого россияне и применили "Кинжалы", — говорит эксперт.

После ночной атаки российские пропагандистские паблики написали, что смогли уничтожить ЗРК. Однако в группе "Информационное сопротивление" отмечают, что на опубликованном в стране-агрессоре видео работает не Patriot, а другая система противовоздушной обороны.

Как отмечает Касьянов, попытки использовать большое количество "Кинжалов" для уничтожения нашего ПВО понятны.

"Любая система противовоздушной обороны может быть прорвана за счет большого количества воздушных целей. Действительно, если массово запускать "Кинжалы" и "Калибры", то в том же Patriot в какой-то момент закончатся ракеты для запуска, то есть понадобится время на перезарядку. Как раз в этот момент и может прилететь "Кинжал", — объясняет эксперт.

При этом он подчеркивает, что это понимают и украинские военные, поэтому ЗРК должны прикрывать друг друга, чтобы ни один комплекс не остался без защиты.

О том, что россияне охотятся именно на Patriot в Киеве говорит и военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Россияне понимают, насколько это мощная и эффективная система. И для того чтобы и дальше безнаказанно расстреливать мирный город, имею в виду Киев, им крайне важно максимально снивелировать боевые возможности комплекса Patriot", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

Смена локации: может ли Patriot менять позиции во время атаки?

Во время атаки 16 мая в Киеве прозвучало две воздушные тревоги с небольшим перерывом. Украинские паблики отреагировали на это сообщениями, что россияне могли среагировать на появившиеся в интернете фото и видео прилетов (которые некоторые пользователи продолжают выкладывать в сеть, несмотря на все предостережения Генштаба ВСУ) и скорректировать координаты.

Касьянов в свою очередь говорит, что для уточнения информации о размещении целей противник использует разведывательные дроны, которые в режиме реального времени могут отслеживать ситуацию.

"Разведывательные БПЛА оснащены тепловыми сенсорами, тепловизорами, разной аппаратурой для того, чтобы выявлять такие цели как Patriot и делать поправку по координатам", — добавляет он.

В то же время эксперт объясняет, что перерыв между атаками может быть связан с другой причиной — число носителей оружия в России не так велико, тем же истребителем просто необходимо время на то, чтобы взять на борт очередную партию ракет.

По словам Касьянова, ЗРК во время атаки могут менять свои позиции, однако это сопряжено с определенными рисками, так как они не могут сбивать цели во время передвижения.

"Это достаточно сложная менеджерская задача, если говорить гражданским языком. Для того чтобы организовать такое перемещение, надо учесть прикрытие Patriot на этот промежуток времени, обеспечить скрытность движения и занять наиболее выгодные позиции с достаточным обзором", — резюмирует эксперт.