Пошатнулись даже дома: в Луганске прозвучал мощный взрыв (фото)

Мнения луганчан о происхождении громких звуков разделились: кто-то считает, что так отработали БПЛА, а кто-то говорит о самолете, который перешел на сверхзвук.

Вечером 17 мая в оккупированном ВС РФ Луганске прозвучали взрывы. Информация об этом появилась в местном телеграм-канале "Инцидент Луганск".

К опубликованному посту, в котором написали о громких звуках, похожих на обстрел артиллерии или работу ракеты, начали собираться очевидцы.

Взрывы были такой силы, что у людей в домах с полок начала падать посуда. Одна из жительниц города, которая в момент инцидента принимала ванну, рассказала, что во время звука прилетов задрожал многоэтажный дом. А сама женщина испугалась, что ее ванная провалится к соседям вместе с ней.

Мнение жителей города разделились. Первая группа считает, что город обстреляли.

А вторая группа комментаторов верит в то, что над Луганском пролетал самолет, который перешел на сверхзвук и этим напугал людей.

Кроме того горожане верят в версию российских пропагандистов, которые в программе "60 минут" заявили, что обстрел Луганска организовали украинские военные.

Луганчан напугали резкие звуки и черный дым

Также жители города предполагают, что самолет, который они видели в небе, нес ракеты для обстрела города. Но его якобы вовремя перехватил ударный беспилотник. Результатом работы БПЛА и стали звуки, похожие на взрывы. Всего таких взрывов по информации очевидце было два.

Заметим, что оккупационная администрация города официально не прокомментировала этот инцидент. Минобороны Украины и СБУ тоже ничего не написали о ситуации в Луганске.

Оккупационная администрация никак не прокомментировал инцидент в городе

В свою очередь нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале следующее:

" Луганск. Попадание. Система ПВО у оккупантов не сработала", — написал политик.

После звуков похожих на обстрел над городом поднялся столб черного дыма

Кроме того 15 мая СМИ писали о том, что в результате взрыва в Луганске был ранен "и.о главы МВД ЛНР" Игорь Корнет. По данным росСМИ, взрыв произошел недалеко от Дома правительства и здания Народного Совета.

А 13 мая росСМИ сообщали, что ВСУ якобы нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.