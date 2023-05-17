Счет идет на тысячи: в Воздушных Силах ВСУ озвучили количество ракет, выпущенных по Украине

По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, точное количество ракет, которыми Россия наносила удары по нашей стране, сложно подсчитать по нескольким причинам.

За все время полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила около 8 тысяч ракет всех типов. Об этом 17 мая в комментарии NV рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Речь о тысячах. Думаю, что около 8 тысяч ракет всех типов", – ответил спикер на вопрос журналиста о количестве ракет, запущенных агрессором по Украине.

Он отметил, что количество отстрелянных по нашей территории ракет сложно подсчитать из-за того, что статистика разных источников отличается.

"Кто-то считает крылатые ракеты, кто-то баллистические, еще кто-то вносит (в подсчеты – ред.) С-300", — пояснил Игнат и добавил, что есть еще управляемые авиационные ракеты (КАР), такие, как Х-59 и Х-31.

"А сейчас враг стал применять 500-килограммовые управляемые авиабомбы, фактически заменяющие ракеты на передней линии, в прифронтовых зонах", – добавил спикер ВС ВСУ.

Кроме того, по его словам, подсчеты осложнились тем, что в первые недели полномасштабного вторжения вообще было трудно точно установить, где и что применялось агрессором против нашей страны.

В то же время Игнат озвучил обобщенные данные за период массированных ракетных обстрелов с 11 сентября 2022 по 9 марта 2023 года. По его информации, за это время силами ПВО было сбито около 750 крылатых ракет и 750 дронов-камикадзе, которые Россия нацелила по украинскую критическую инфраструктуру.

"Приблизительно количество одинаковое – что применение, что ущерб", – уточнил он

Напомним, 16 мая спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что вопрос работы видеокамер на улицах должны урегулировать военные администрации на местах, так как они показывают россиянам работу украинской ПВО.

15 мая Юрий Игнат высказался о преимуществах британской крылатой ракеты Storm Shadow, которую нам передали союзники. По его словам, это британское оружие можно сравнить с российскими крылатыми ракетами Х-101, которыми оккупанты регулярно обстреливают территорию Украины.