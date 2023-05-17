"Труп на трупе": пленный "вагнеровец" рассказал о погибших россиянах под Бахмутом (видео)

По словам военнопленного наемника, командиры ЧВК "Вагнер" расстреливают своих подчиненных. При этом эвакуация раненых и вывоз убитых не проводится.

Украинские защитники в районе Бахмута Донецкой области, где идут ожесточенные бои, захватили в плен наемника российской частной военной компании "Вагнер". Видео с пленным в среду, 17 мая, опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Пленным оказался 39-летний Денис Ватрушев из Ханты-Мансийского округа России. По его словам, он был завербован в колонии, где отбывал наказание за убийство. Он рассказал, что при найме ему обещали, что ничего особо делать не придется.

"Там напели нам такую песню. Обещали, что буду стоять и ничего не делать", — рассказал Вартушев.

Наемник рассказал, что на позициях "вагнеровцев" есть "окоп смерти", откуда не вывозят убитых и раненых боевиков.

"Там труп на трупе. По дороге даже "двухсотых" не выносят. Если кто-то собрался в "Вагнер" или сюда на войну — лучше не стоит. Тут мясорубка. Здесь один только приход в одну сторону", — рассказал Вартушев.

В бою под Бахмутом россиянин получил ранение — минно-взрывную травму ноги. По рассказам Вартушева, его бросили свои же — он просидел в окопе четыре дня, пока не попал в плен к украинским бойцам.

"Меня бросили свои. Эвакуация не работает… В "Вагнере" питания как такового нет. Если ты не выполняешь приказ, командир, который посылает, тебя просто "обнуляет" — пристреливает на месте", — рассказал Вартушев.

Напомним, 17 мая американский журналист Джанлука Меццофиоре показал спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, сравнив их с фотографиями из космоса за май прошлого года. В городе одни руины и не осталось ни одного дерева.

Также напомним, 17 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разразился критикой в адрес подразделений Вооруженных сил РФ, которые бежали в районе Клещеевки под Бахмутом. В частности он с сарказмом отозвался об официальных заявлениях Минобороны РФ, в которых говорилось, что российские войска там заняли "более выгодный рубеж".