Обстрел Одессы: в городе прозвучала серия мощных взрывов

Через две минуты после объявления воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. Всего в городе и области прозвучало более 10 взрывов.

Вооруженные силы России совершили массированный обстрел Одессы. В городе прогремела серия взрывов. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает корреспондент Фокуса.

В 21.30 была объявлена воздушная тревога, а спустя две минуты одесситы и жители пригорода слышали сразу несколько мощных взрывов. Всего в городе и области прозвучало более 10 взрывов.

Официальной информации о разрушения и жертвах на момент публикации материала не поступало.

Отметим, что не смотря на официальные призывы не публиковать фото и видео с мест попаданий, а также работы ПВО, ряд одесситов все же опубликовали видео в социальных сетях. Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, противоправные действия граждан зафиксировали правоохранительные органы.

Напомним, 17 мая стало известно, что количество жертв обстрела поселка Зеленовка Херсонской области возросло. От полученных травм скончались двое мужчин. Они находились поблизости магазина, когда ВС РФ начали обстреливать населенный пункт.

Ранее, утром 17 мая, российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав. Попали в реанимационное и центральное отделение. В результате обстрела пострадало здание больницы — выбиты окна, есть разрушение стен. Пациенты и работники больницы не пострадали.