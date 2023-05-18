"Безумно опасно": Киссинджер раскритиковал риторику Европы о членстве Украины в НАТО

По мнению бывшего госсекретаря США, Владимир Путин совершил "катастрофическую ошибку", вторгшись на территорию Украины, однако, по мнению дипломата, часть вины также лежит на странах Запада.

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что решение европейских политиков оставить открытым вопрос вступления Украины в НАТО было ошибочным. Об этом он сказал в интервью изданию The Economist от 17 мая.

Киссинджер отметил, что президент России Владимир Путин совершил "катастрофическую ошибку", вторгшись на территорию Украины, однако, по мнению дипломата, часть вины также лежит на западных странах.

"Я думал, что решение… оставить открытым членство Украины в НАТО было очень неверным", — сказал экс-госсекретарь США.

Как отмечает Киссинджер, обещания защиты НАТО без конкретного плана ее осуществления сделало Украину плохо защищенной. По его мнению, теперь задача состоит в том, чтобы завершить войну, не оставив возможности для нового этапа конфликта.

Дипломат уверен, что для обеспечения мира в Европе необходимо сделать два ключевых шага: принять Украину в НАТО и построить отношения с Россией таким образом, чтобы создать стабильную восточную границу.

"То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: "Мы не хотим их в НАТО, потому что это слишком рискованно. И поэтому мы их вооружим до чертиков и дадим им самое современное оружие", — отметил Генри Киссинджер.

Напомним, что 7 мая Генри Киссинджер заявил, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года. По словам политолога, переговоры станут возможными благодаря политике Китайской Народной Республики.

Ранее, 17 января Генри Киссинджер также сказал, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после того, как будет обеспечен мир. По его словам, идея нейтральной Украины в условиях российской агрессии уже не имеет смысла.