НАТО должно гарантировать Украине членство в альянсе, — Киссинджер (видео)

По словам бывшего госсекретаря США, членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом войны. Он убежден, что идея нейтральности Украины перестала быть актуальной в условиях военной агрессии России.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после того, как будет обеспечен мир. Об этом он во вторник, 17 января, сообщил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, пишет UnHeard.

Киссинджер заявил, что идея нейтральной Украины в условиях российской агрессии уже не имеет смысла.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас", — рассказал бывший госсекретарь США.

Киссинджер добавил, что после наступления мира Украина должна стать членом альянса. Более того, он убежден, что НАТО должно гарантировать ей членство в Североатлантическом Альянсе.

"Это должно быть гарантировано НАТО, в каких бы формах оно не развивалось. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом", — подытожил Генри Киссинджер.

Стоит отметить, что весной 2022 года Киссинджер предлагал Украине отдать часть территорий России, чтобы заключить мирное соглашение, и чтобы РФ не оставалась в опасной изоляции. Президент Украины Владимир Зеленский тогда напомнил, что будущий госсекретарь США в 15-летним возрасте бежал от нацистов в 1938 году. В те времена он, скорее всего, думал не об уступках, а о борьбе с нацистами.

Позже, в августе прошлого года, Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться, как к члену НАТО. Тогда он высказал мнение, что в скором будущем состоится урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, вследствие которого РФ сохранит за собой оккупированные Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 11 ноября прошлого года издание Politico сообщало, что на закрытой встрече в Брюсселе, которая состоялась в октябре, ряд стран, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

Ранее, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже продемонстрировала миру свои возможности и устойчивость своей системы безопасности. Это дает ей право на равных войти в Североатлантический Альянс.