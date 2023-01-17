НАТО має гарантувати Україні членство в альянсі, — Кіссінджер (відео)

За словами колишнього держсекретаря США, членство України в НАТО було б виправданим наслідком війни. Він переконаний, що ідея нейтральності України перестала бути актуальною за умов військової агресії Росії.

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Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що членство України в НАТО буде "доречним" після того, як буде забезпечено мир. Про це він у вівторок, 17 січня, повідомив у процесі Світового економічного форуму в Давосі, пише UnHeard.

Кіссінджер заявив, що ідея нейтральної України в умовах російської агресії вже не має сенсу.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо боявся, що розпочнеться саме той процес, який ми спостерігаємо зараз", — розповів колишній держсекретар США.

Кіссінджер додав, що після настання миру Україна має стати членом альянсу. Ба більше, він переконаний, що НАТО має гарантувати їй членство у Північноатлантичному Альянсі.

"Це має бути гарантовано НАТО, в яких формах воно не розвивалося б. І я вважаю, що членство України в НАТО було б задовільним результатом", — підсумував Генрі Кіссінджер.

Варто зазначити, що навесні 2022 року Кіссінджер пропонував Україні віддати частину територій Росії, щоб укласти мирну угоду й щоб РФ не залишалася в небезпечній ізоляції. Президент України Володимир Зеленський тоді нагадав, що майбутній держсекретар США у 15-річному віці втік від нацистів у 1938 році. У ті часи він, швидше за все, думав не про поступки, а про боротьбу з нацистами.

Пізніше, у серпні минулого року, Кіссінджер заявив, що до України потрібно ставитися як до члена НАТО. Тоді він висловив думку, що незабаром відбудеться врегулювання воєнного конфлікту між Росією та Україною, внаслідок якого РФ збереже за собою окуповані Крим і частину територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 11 листопада минулого року видання Politico повідомляло, що на закритій зустрічі у Брюсселі, яка відбулася у жовтні, низка країн, враховуючи Грецію та Польщу, підтримали заявку України на вступ до НАТО.

Раніше, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже продемонструвала світові свої можливості та стійкість своєї системи безпеки. Це дає їй право на рівних увійти до Північноатлантичного Альянсу.