"Зараз не 1938 рік": Зеленський відповів Кіссинджеру, який запропонував Україні капітулювати

Глава держави нагадав, що майбутній держсекретар США в 15-річному віці втік від нацистів у 1938 році. У ті часи він, швидше за все, думав не про поступки, а про боротьбу з нацистами.

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Президент України Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію ексдержсекретаря США Генрі Кіссинджера віддати Росії частину території України заради того, щоб укласти мирну угоду та щоб РФ не залишалася в небезпечній ізоляції. Про це повідомляє сайт президента.

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"Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022-й, а 1938 рік, і він думав, що розмовляє з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", — сказав Зеленський, згадавши відеозвернення Кіссинджера до учасників Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, під час якого він і зробив свою резонансну заяву.

Президент України також нагадав про те, що 1938 року 15-річний Кіссинджер разом із сім'єю був змушений тікати з нацистської Німеччини і, найімовірніше, навіть зараз пам'ятає про ті події. Зеленський припустив, що, швидше за все, у ті часи він нічого не говорив у тому дусі, що варто пристосовуватися до нацистів, а думав про те, як урятуватися та боротися з ними.

Президент також прокоментував гучну редакційну статтю New York Times "Війна в Україні стає складнішою, і Америка не готова", автори якої також радили Україні піти на важкі компроміси, припускаючи, що Україна так чи інакше програє, тому краще перестати надавати підтримку, щоб усе закінчилося швидше.

"Можливо, у New York Times у 1938 теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж таки 2022 рік", — заявив президент.

Автори Kyiv Independent відповіли своїм нью-йоркським колегам, що будь-які поступки Росії стануть причиною ще однієї війни рано чи пізно, а українці, які залишилися на окупованій росіянами території, зазнають тортур, зґвалтувань або страт.

"The New York Times публікує історію за історією про життя в пеклі, яке Росія влаштовує в окупованих українських регіонах, водночас редактори видання пропонують віддати РФ території, на яких, безперечно, буде ще більше звірств", — ідеться в Kyiv Independent.

Нагадаємо, що Генрі Кіссинджер порадив Україні віддати території РФ, чим спровокував скандал. Шаховий гросмейстер Гаррі Каспаров назвав таку позицію не лише аморальною, а й марною, оскільки диктаторам на кшталт Путіна та Сі Цзіньпіна завжди потрібен конфлікт. І це не Холодна війна.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ планує створити кілька невеликих оточень ЗСУ на Донбасі. Російська армія відмовилася від спроб взяти в оточення велику групу українських військ на сході України та натомість намагається взяти в оточення кілька груп української армії в Донецькій і Луганській областях. Ідеться про Сєвєродонецький напрямок (в т.ч. міста Рубіжне та Лисичанськ), лінії від Бахмута до Лисичанська, район навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та Авдіївки. Російська армія щодня нарощує свої наступальні зусилля в згаданих районах, де планується кілька оточень.