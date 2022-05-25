Армія РФ планує створити кілька невеликих оточень ЗСУ на Донбасі, — ISW

Російські військові зменшили масштаб своїх дій, а всі свої зусилля кидають зараз на Сєвєродонецьк.

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Російські війська планують спробувати взяти українські війська на Донбасі за кількох невеликих оточень. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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ЗС РФ, ймовірно, відмовилися від зусиль взяти в одне велике кільце сили ЗСУ на Донбасі. Натомість вони намагаються забезпечити менші оточення, що дозволяє їм досягати поступового прогресу. Країна-агресор намагатиметься оточити сили ЗСУ в таких районах:

Сєвєроднецьк-Лисичанськ-Рубіжне

Бахмут-Лисичанськ навколо Золотого

Авдіївка

[ + – ] Спроби оточити ЗСУ на сході

Однак наразі ЗС РФ не досягли значного прогресу або прориву в цій спробі. За час повномасштабного вторгнення російської армії вдалось захопити 20% Луганської області. Україна контролює лише 10% території області.

Армія РФ захопила території минулого тижня більше, ніж на початку травня, але це пов'язано з тим, що їм довелося звузити коло своїх завдань. Росія значною мірою відмовилася від операції навколо Ізюма та зосередилася на ключових прифронтових містах.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіштовхнуться із затяжними міськими боями, якщо вони успішно оточать Сєвєродонецьк і Бахмут, із якими російські війська боролися протягом усієї війни. Якщо їм вдасться захопити Сєвєродонецьк, це посилить російські проблеми з логістикою.

Нагадаємо, головний редактор "Цензор.НЕТ" Бутусов заявляв, що траса Бахмут-Сєвєродонецьк відрізана ЗС РФ. Проте голова Луганської ОВА спростував цю інформацію.