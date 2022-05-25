Армия РФ планирует создать несколько небольших окружений ВСУ на Донбассе, — ISW

Российские военные уменьшили масштаб своих действий, а все свои усилия бросают сейчас на Северодонецк.

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Российские войска планируют попытаться взять украинские войска на Донбассе в несколько небольших окружений. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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ВС РФ, вероятно, отказались от усилий взять в одно большое кольцо силы ВСУ на Донбассе. Вместо этого они пытаются обеспечить меньшие окружения, что позволяет им добиваться постепенного прогресса. Страна-агрессор будет пытаться окружить силы ВСУ в таких районах:

Североднецк-Лисичанск-Рубежное

Бахмут-Лисичанск вокруг Золотого

Авдеевка

[ + – ] Попытки окружить ВСУ на востоке

Однако на данный момент ВС РФ не добились значительного прогресса или прорыва в этой попытке. За время полномасштабного вторжения российской армии удалось захватить 20% Луганской области. Украина контролирует только 10% территории области.

Армия РФ захватили территории на прошлой недели больше, чем в начале мая, но это связано с тем, что им пришлось сузить круг своих задач. Россия в значительной степени отказалась от операции вокруг Изюма и сосредоточились на ключевых прифронтовых городах.

Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они успешно окружат Северодонецк и Бахмут, с которыми российские войска боролись на протяжении всей войны. Если им удастся захватить Северодонецк, то это усугубит российские проблемы с логистикой.

Напомним, главред "Цензор.НЕТ" Бутусов заявлял, что трасса Бахмут-Северодонецк отрезана ВС РФ. Однако глава Луганской ОВА опроверг эту информацию.