"Сейчас не 1938 год": Зеленский ответил Киссинджеру, предложившему Украине капитулировать

Глава государства напомнил, что будущий госсекретарь США в 15-летним возрасте бежал от нацистов в 1938 году. В те времена он, скорее всего, думал не об уступках, а о борьбе с нацистами.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера отдать России часть территории Украины ради того, чтобы заключить мирное соглашение, и чтобы РФ не оставалась в опасной изоляции. Об этом сообщается на сайте президента.

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"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022-й, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", — сказал Зеленский, упомянув видеообращение Киссинджера к участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, во время которого он и сделал свое резонансное заявление.

Президент Украины также напомнил о том, что в 1938 году 15-летний Киссинджер вместе с семьей был вынужден бежать из нацистской Германии и, скорее всего, даже сейчас помнит о тех событиях. Зеленский предположил, что, скорее всего, в те времена он ничего не говорил в том духе, что стоит приспосабливаться к нацистам, а думал о том, как спастись и бороться с ними.

Президент также прокомментировал нашумевшую редакционную статью New York Times "Война в Украине становится сложнее, и Америка не готова", авторы которой также советовали Украине пойти на тяжелые компромиссы, допуская, что Украина так или иначе проиграет, поэтому лучше перестать оказывать поддержку, чтобы все окончилась быстрее.

"Возможно, в New York Times в 1938 тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", — заявил президент.

Авторы Kyiv Independent ответили своим нью-йоркским коллегам, что любые уступки России станут причиной еще одной войны рано или поздно, а украинцы, оставшиеся на оккупированной россиянами территории, подвергнут пыткам, изнасилованиям или казням.

"The New York Times публикует историю за историей о жизни в аду, который Россия устраивает в оккупированных украинских регионах, вместе с тем редакторы издания предлагают отдать РФ территории, на которых несомненно будет еще больше зверств", — говорится в Kyiv Independent.

Напомним, что Генри Киссинджер посоветовал Украине отдать территории РФ, чем спровоцировал скандал. Шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров назвал такую позицию не только аморальной, но и бесполезной, поскольку диктаторам вроде Путина и Си Цзиньпина всегда нужен конфликт. И это уже не Холодная война.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ планирует создать несколько небольших окружений ВСУ на Донбассе. Российская армия отказались от попыток взять в окружение большую группу украинских войск на востоке Украины и вместо этого пытается взять в окружение несколько групп украинской армии в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о Северодонецком направлении (в т.ч. городах Рубежное и Лисичанск), линии от Бахмута до Лисичанска, районе вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и Авдеевки. Российская армия ежедневно наращивает свои наступательные усилия в упомянутых районах, где планируется несколько окружений.