Раніше політик то називав Україну набором територій, що увійшли до складу РФ, то пропонував пожертвувати у війні частиною територій та капітулювати.

Генрі Кісінджер — колишній державний секретар США, якому цього року виповнилося 99 років — різко змінив свою позицію щодо України та закликав ставитися до нашої країни як до члена НАТО. Про це пише The Wall Street Journal.

Кісінджер висловив таке переконання під час презентації своєї 16-ї книги "Leadership: Six Studies in World Strategy".

"Жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні, так чи інакше, формально чи ні, до України після цього потрібно ставитися як до члена НАТО", — сказав екс-державний секретар США.

Кісінджер також висловив думку, що незабаром відбудеться врегулювання військового конфлікту між Росією та Україною, внаслідок якого РФ збереже за собою окуповані Крим та частину територій Донецької та Луганської областей.

Які погляди Кісінджер висловлював до цього часу

Зауважимо, що аж до червня 2022 року Генрі Кісінджер був відомий як лобіст політики Кремля у США та українофоб.

Так він заявляв, що виступає за роль України як буферної зони між Росією та Заходом.

Крім того, Кісінджер вважав, що найкраща політика для України — це так звана "фінляндизація", коли політика однієї країни підпорядковується політиці більшої сусідньої країни за номінального збереження суверенітету.

Ще раніше політик відзначився заявою про Україну, як про набір територій, які колись були приєднані до Росії.

А наприкінці травня 2022 року Кісінджер зробив скандальну заяву про необхідність поступитися Росії українськими територіями, щоб зберегти тісні зв'язки між Москвою та Заходом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів Кісінджеру, який запропонував Україні капітулювати. Глава держави нагадав, що майбутній держсекретар США у 15-річному віці втік від нацистів у 1938 році. У ті часи він, швидше за все, думав не про поступки, а про боротьбу з нацистами.

Фокус також писав, що у вересні 2012 року Генрі Кісінджер дав прогноз, що через 10 років Ізраїлю не стане. "Готуючись до Близького Сходу без Ізраїлю", — процитувала газета New York Post. І додала, що "термін придатності в Ізраїлю вийшов".