К Украине нужно относится , как к члену НАТО, — Киссинджер

Ранее политик то называл Украину набором территорий, вошедшим в состав РФ, то предлагал пожертвовать в войне частью территорий и капитулировать.

Генри Киссинджер — бывший государственный секретарь США, которому в этом году исполнилось 99 лет — резко изменил свою позицию по поводу Украины и призвал относиться к нашей стране, как к члену НАТО. Об это пишет The Wall Street Journal.

Киссинджер выразил такое убеждение во время презентации своей 16-й книги "Leadership: Six Studies in World Strategy".

"Жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине, так или иначе, формально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО", — сказал экс-государственный секретарь США.

Киссинджер также высказал мнение, что в скором будущем состоится урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, вследствие которого РФ сохранит за собой оккупированные Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей.

Какие взгляды Киссинджер высказывал до этого времени

Заметим, что вплоть до июня 2022 года Генри Киссинджер был известен как лоббист политики Кремля в США и украинофоб.

Так, он заявлял, что выступает за роль Украины как буферной зоны между Россией и Западом.

Кроме того, Киссинджер считал, что лучшая политика для Украины — это так называемая "финляндизация", когда политика одной страны подчиняется политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

Еще ранее политик отличился заявлением об Украине, как о наборе территорий, когда-то присоединенных к России.

А в конце мая 2022 года Киссинджер сделал скандальное заявление о необходимости уступить России украинские территории, чтобы сохранить тесные связи между Москвой и Западом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил Киссинджеру, предложившему Украине капитулировать. Глава государства напомнил, что будущий госсекретарь США в 15-летним возрасте бежал от нацистов в 1938 году. В те времена он, скорее всего, думал не об уступках, а о борьбе с нацистами.

Фокус также писал, что в сентябре 2012 года Генри Киссинджер дал прогноз, что через 10 лет Израиля не станет. "Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля", — процитировала его газета New York Post. И добавила, что "срок годности у Израиля вышел".