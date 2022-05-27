По старым лекалам. Как Запад устами Генри Киссинджера пытается вынудить Украину сдаться

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В Киеве крайне скандализированы словами Генри Киссинджера на форуме в Давосе о том, что Запад должен надавить на Украину. С тем, чтобы та пошла на уступки России. Во имя мира во всем мире, разумеется. Исключительно путем переговоров. С видом на светлое будущее и дружбу народов.

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Да, ради этой великой цели придется пожертвовать частью территорий, которые с подачи итальянцев уже начали называть не аннексированными, не оккупированными, а спорными. Но ведь это во имя мира. Или Украина мира не хочет? К тому же, как наставляет Киссинджер, "продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России". Ну, и т. д.

Если кто-то считает, что Хайц Альфред Киссинджер в свои 99 лет выжил из ума или с потрохами продался Путину, тот глубоко заблуждается. В данном случае Киссинжер лишь выступает своеобразным глашатаем западного мира, транслируя его (этого мира) универсальные представления о решении региональных конфликтов, многократно отработанные на Ближнем Востоке.

Представления эти, если кратко, базируются на следующем тезисе: если откатить назад, к доконфликтным настройкам, и при этом зажмуриться так, чтобы не видеть ничего вокруг, то все сразу станет хорошо. Было государство одного народа — станет двух. Была единая и неделимая столица — станет коммуналкой. Но ведь ради мира. Ради спокойствия всего человечества. Только тот, кто агрессор, этого не в силах понять.

На попытку объяснить, что крокодил, откусивший ногу, обязательно откусит и голову, господа киссинджеры ответят, что без ноги вполне можно прожить. И это даже удобно — экономия на обуви. И на креме. И на шнурках.

Что же касается головы, то вовсе не факт, что откусит. Ведь ООН против каннибализма. И Совет по правам человека не одобряет. И Совбез издал по этому поводу резолюцию.

В Киеве, по крайней мере пока, о Западе знают меньше, чем в Иерусалиме. Им предстоит свой путь избавления от иллюзий, начатый отворотом от НАТО в тот самый момент, когда враг стоял у ворот. Им еще предстоит узнать, как благодетели умеют выкручивать руки в качестве благодарности за военную помощь. Как бесцеремонно принуждают к миру. И как люди, еще недавно размахивавшие желто-синими полотнищами, возьмут в руки красные и начнут скандировать: "Руки прочь от России", забыв и про Бучу, и про Мариуполь, и про Ирпень.

Тот, кто хочет понять, к чему киссинджеры толкают Украину, могут просто полистать учебник новейшей истории Израиля. Ведь киссинджеры не меняются. И универсальные лекала для решения конфликтов, которые сначала пугают, потом утомляют, а в конце раздражают, не меняются тоже.

А теперь о главном. В сентябре 2012 года Генри Киссинджер дал прогноз, что через 10 лет Израиля не станет. "Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля", — процитировала его газета New York Post. И добавила, что "срок годности у Израиля вышел". Прошло 10 лет. Киссинджер в Давосе выгуливает своих тараканов. Израиль сражается с врагами и исчезать не собирается. Украина, судя по всему, делает то же самое.

[ + – ] В 2012 году Киссинджер прогнозировал, что через 10 лет Израиля не будет

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