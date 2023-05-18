"Когнитивный эффект" на Путина от контрнаступления ВСУ может изменить ход войны, — СМИ

По данным журналистов, более важным, чем прорыв российских рубежей к границе, будет психологический эффект на кремлевских чиновников от действий украинских войск.

На Западе продолжают обсуждать массированную атаку Киева 16 мая, за время которой ВСУ, как сообщается, сбили несколько российских ракет "Кинжал". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Кремль рассматривал такое оружие как геймченджер, отметил представитель Запада. Утверждалось что "Кинжалы" потенциально могут развить гиперзвуковую скорость за счет баллистической траектории, а сбить их практически невозможно.

Но оказалось, что это не так.

Контрнаступление ВСУ

Что касается потенциального украинского контрнаступления, то ВСУ "приближаются к состоянию готовности", у Украины есть "потенциал для достижения определенного успеха", пояснил чиновник.

Однако более важным, чем прорыв российских рубежей к границе, будет когнитивное воздействие на кремлевских чиновников.

"Это возможность, по нашему мнению, для Украины показать Путину, что он не может победить, пережидая войну за оборонительными траншеями. Когнитивный эффект от действий на поле боя, думаю, в этом случае, еще важнее, чем то, сколько квадратных метров территории удается освободить", — пояснил представитель Запада.

Напомним, что, по словам британского вице-маршала авиации Шона Белла, Путин "раскрывает карты" и в отчаянии применяет свое лучшее оружие, поэтому обнаруживаются и уязвимости российских войск.

Также сообщалось, что у ЗРК Patriot "минимальные повреждения" после российской атаки на Киев.