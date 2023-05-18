Попытки силовиков запугать Пригожина не увенчались успехом: в ISW назвали причину

По мнению американских аналитиков, основатель ЧВК "Вагнер" надеется, что захват Бахмута предоставит ему возможность заменить министра обороны РФ Сергея Шойгу лояльными ему чиновниками.

Силовым ведомствам Российской Федерации не удалось запугать основателя частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожина и заставить его отказаться от политических амбиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 мая.

Аналитики указали на то, что Пригожин заявил о намерении бросить вызов "бюрократам", и обвинил их в попытке получить больше власти. Он также обвинил представителей власти РФ в безразличии к гибели российских солдат.

В ISW полагают, что таким образом основатель ЧВК "Вагнер" хочет сдвинуть главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с его поста, заменив его генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, ставшего заместителем командующего "вагнеровцев".

"Пригожин, вероятно, знает, что Путин не совсем убежден в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему возможность заменить Шойгу чиновниками, связанными с ЧВК "Вагнер", — считают аналитики.

Авторы отчета также отметили, что российские силовики могут запугивать чиновников, связанных с Евгением Пригожиным, пытаясь пресечь их сотрудничество с ЧВК "Вагнер".

По данным аналитиков, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин перестал продвигать интересы "вагнеровцев", чтобы избежать конфликта Шойгу. Кроме того, Пригожин теряет связь с главой администрации президента РФ Сергеем Кириенко и депутатом Виктором Соболевым.

Напомним, что 16 мая Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о том, вступал ли он в прямой контакт с представителями ГУР и предлагал ли украинской стороне сообщить местонахождение войск РФ в обмен на вывод ВСУ из зоны вокруг Бахмута.

Согласно отчету ISW от 16 мая, Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Аналитики указали на то, что основатель ЧВК "Вагнер" назвал информацию о "сливе" позиций ВС РФ "совсем не секретной" и, одновременно с этим, выразил сомнения в подлинности данных разведки США.