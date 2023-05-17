Пытался преуменьшить: в ISW оценили реакцию Пригожина на статью о его связи с ГУР

Американские аналитики указали на то, что основатель ЧВК "Вагнер" назвал информацию о "сливе" позиций ВС РФ "совсем не секретной" и, одновременно с этим, выразил сомнения в подлинности данных разведки США.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 16 мая.

Авторы отчета проанализировали ответ Евгения Пригожина на вопрос журналистов The Washington Post касательно утечки секретных документов Пентагона, в которых упоминаются его контакты с украинской разведкой.

В издании попросили Пригожина прокомментировать данные о том, что он якобы предлагал украинской стороне раскрыть позиции ВС РФ в обмен на отход ВСУ из Бахмута.

В ответ основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне и может быть получена из спутниковых снимков, пытаясь приуменьшить свои контакты с ГУР.

"Парадоксальным образом Пригожин также попытался опровергнуть достоверность просочившихся документов американской разведки, утверждая, что младший офицер США не имел бы доступа к таким секретным документам", — отметили аналитики.

Напомним, что Газета The Washington Post решила удалить фрагмент разговора президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный на сайте издания 13 мая, относительно контактов Главного управления разведки Минобороны и Евгения Пригожина, однако предварительная версия материала сохранилась в интернет-архивах.

При этом В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали публикацию WP "вбросом". Представитель ГУР Андрей Юсов предложил ответить на вопрос — кому сейчас на пользу обсуждать подобные вещи, имея в виду связи ГУР с "вагнеровцами".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что информация о контактах Евгения Пригожина с ГУР "похожа на очередные "утки". Он заявил, что даже уважаемые издания в последнее время "не гнушаются этим".