"Похоже на очередные "утки": в Кремле прокомментировали слухи о связи Пригожина и ГУР

Песков назвал информацию том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине договориться, ложью.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, опубликованную газетой The Washington Post, о том, что Евгений Пригожин, главарь ЧВК "Вагнер", пытался договориться с украинской разведкой. Песков назвал эту информацию ложной. Об этом сообщают росСМИ.

"Не могу прокомментировать, но похоже на очередные "утки". К сожалению, даже уважаемые издания в последние времена довольно часто не гнушаются этим", — заявил Песков.

Согласно сообщению издания The Washington Post, которое ссылается на утечку документов, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине договориться о сдаче местоположения российских войск в обмен на отступление ВСУ от Бахмута, где погибли наемники.

По данным газеты, два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны. Один из чиновников отметил, что предложение по Бахмуту было сделано Пригожиным несколько раз, но оно было отклонено, поскольку украинские чиновники не доверяют Пригожину и считают его неискренним.

Напомним,что 15 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя публикацию The Washington Post, заявил, что "Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию".

Также 15 мая стало известно, что газета The Washington Post решила не оставлять фрагмент разговора президента Украины Владимира Зеленского, опубликованный на сайте издания 13 мая, относительно контактов Главного управления разведки Минобороны и Евгения Пригожиного, руководителя так называемой ЧВК "Вагнер".