"Схоже на чергові "качки": у Кремлі прокоментували чутки про зв'язок Пригожина та ГУР

Пєсков назвав інформацію про те, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні домовитися, брехнею.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію, опубліковану газетою The Washington Post, про те, що Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнер" намагався домовитися з українською розвідкою. Пєсков назвав цю інформацію хибною. Про це повідомляють росЗМІ.

"Не можу прокоментувати, але схоже на чергові "качки". На жаль, навіть поважні видання останнім часом досить часто не гребують цим", — заявив Пєсков.

Згідно з повідомленням видання The Washington Post, яке посилається на витік документів, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні домовитися про здачу місця розташування російських військ в обмін на відступ ЗСУ від Бахмута, де загинули найманці.

За даними газети, два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з представниками Головного управління розвідки Міноборони. Один із чиновників зазначив, що пропозиція щодо Бахмута була зроблена Пригожиним кілька разів, але вона була відхилена, оскільки українські чиновники не довіряють Пригожину і вважають її нещирою.

Нагадаємо, що 15 травня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи публікацію The Washington Post, заявив, що "Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокупувати територію".

Також 15 травня стало відомо, що газета The Washington Post вирішила не залишати фрагменту розмови президента України Володимира Зеленського, опублікованої на сайті видання 13 травня, щодо контактів Головного управління розвідки Міноборони та Євгена Пригожиного, керівника так званої ПВК "Вагнер".