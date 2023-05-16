"Не секретная информация": Пригожин высказался о "сливе позиций" РФ разведке Украины

Основатель ЧВК "Вагнер" призвал журналистов The Washington Post предоставить ему "имена, пароли и явки" тех лиц, которые якобы предложили задавать вопросы о его сотрудничестве с ГУР.

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Российский предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал информацию о своих связях с Генеральным управлением разведки Украины. Свои мысли по этому поводу он высказал в комментарии изданию The Washington Post.

Журналисты спросили у Пригожина, вступал ли он в прямой контакт с представителями ГУР и предлагал ли украинской стороне сообщить местонахождение войск РФ в обмен на вывод ВСУ из зоны вокруг Бахмута.

В ответ основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что авторы вопроса плохо осведомлены о том, как происходит война. Бизнесмен также призвал журналистов предоставить ему "имена, пароли и явки" тех лиц, которые якобы предложили им задать подобные вопросы.

"Я вам скажу по секрету, что в современной войне расположение войск — это вообще не секретная информация, которая видна со спутниковых снимков", — заявил Пригожин.

При этом предприниматель ушел от ответа на вопрос о том, с кем он вел переговоры об обмене пленными, а также о количестве обменянных "вагнеровцев" на Пасху. Журналисты поинтересовались, что получил основатель ЧВК "Вагнер", если в результате переговоров ни один из его бойцов не вернулся из плена.

"Конечно же в любой войне обмены совершаются, и это не секрет для воюющих сторон. А вот товарищам журналистам из The Washington Post этого вовсе знать не нужно", — ответил Пригожин.

Контакты Евгения Пригожина с ГУР: что известно

В субботу, 13 мая, газета The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором упоминались просочившиеся документы Пентагона, указывающие на вероятное сотрудничество ГУР и Евгения Пригожина

Однако спустя несколько дней издание удалило фрагмент разговора, в котором журналисты спросили украинского лидера о возможных контактах офицеров разведывательного управления с Евгением Пригожиным. В ответ Зеленский сказал: "Этот вопрос разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену?".

Публикацию The Washington Post прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов, назвав ее "вбросом". При этом он подчеркнул, что для освобождения территорий Украины спецслужбы прибегают к разным инструментам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг информацию о контактах Евгения Пригожина с украинскими спецслужбами, опубликованную The Washington Post, заявив, что данные журналистов похожи на "очередные утки".