"Не секретна інформація": Пригожин висловився про "злив позицій" РФ розвідці України

Засновник ПВК "Вагнер" закликав журналістів The Washington Post надати йому "імена, паролі та явки" тих осіб, які нібито запропонували ставити питання про його співпрацю з ГУР.

Related video

Російський підприємець та засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував інформацію про свої зв'язки з Генеральним управлінням розвідки України. Свої думки щодо цього він висловив у коментарі виданню The Washington Post.

Журналісти запитали у Пригожина, чи вступав він у прямий контакт із представниками ГУР і чи пропонував українській стороні повідомити місцеперебування військ РФ в обмін на виведення ЗСУ із зони навколо Бахмута.

У відповідь засновник ПВК "Вагнер" заявив, що автори питання погано обізнані про те, як відбувається війна. Бізнесмен також закликав журналістів надати йому "імена, паролі та явки" тих осіб, які нібито запропонували їм поставити подібні питання.

"Я вам скажу за секретом, що в сучасній війні розташування військ — це взагалі не секретна інформація, яка видно з супутникових знімків", — заявив Пригожин.

При цьому підприємець уникнув відповіді на питання про те, з ким він вів переговори про обмін полоненими, а також про кількість обміняних "вагнерівців" на Великдень. Журналісти поцікавилися, що отримав засновник ПВК "Вагнер", якщо внаслідок переговорів жоден із його бійців не повернувся з полону.

"Звичайно ж у будь-якій війні обміни відбуваються, і це не є секретом для сторін, що воюють. А ось товаришам журналістам з The Washington Post цього зовсім знати не потрібно", — відповів Пригожин.

Контакти Євгенія Пригожина з ГУР: що відомо

У суботу, 13 травня, газета The Washington Post опублікувала інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, в якому згадувалися документи Пентагону, що просочилися, які вказують на ймовірну співпрацю ГУР і Євгена Пригожина.

Однак через кілька днів видання видалило фрагмент розмови, в якій журналісти запитали українського лідера про можливі контакти офіцерів розвідувального управління з Євгеном Пригожиним. У відповідь Зеленський сказав: "Це питання розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду?"

Публікацію The Washington Post прокоментував представник ГУР Андрій Юсов, назвавши її "вкиданням". При цьому він наголосив, що для звільнення територій України спецслужби вдаються до різних інструментів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков також спростував інформацію про контакти Євгена Пригожина з українськими спецслужбами, опубліковану The Washington Post, заявивши, що дані журналістів схожі на "чергові качки".