В Великобритании отказались от поставок истребителей Typhoon для ВСУ: названа причина

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, этот тип боевых самолетов не является правильным выбором. При этом, Лондон готов в долгосрочной перспективе обучать украинских пилотов.

Власти Великобритании не собираются передавать Украине боевую авиацию в виде истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес во время пресс-конференции 17 мая.

По его словам, Лондон пока что не готов пойти на такой шаг, так как такой тип самолетов "не будет правильным выбором", однако, в то же время в Великобритании готовы продолжать помогать с обучением пилотов из Украины в долгосрочной перспективе.

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", — заявил Бен Уоллес.

Кроме того, министр обороны Великобритании сравнил отправку боевой авиации ВСУ с Формулой-1, имея в виду тот факт, что это потребовало бы отправки сотен специалистов, пилотов и инженеров непосредственно в Украину.

Ранее Бен Уоллес заявлял, что истребители F-16 Киев в ближайшее время также не получит, однако Лондон будет не против, если на такой шаг пойдет какой-то другой союзник.

"Очевидно, что мы можем внести свой вклад в обучение и поддержку в определенных пределах, потому что у нас нет пилотов F-16. Если вы российский пехотинец, я не думаю, что вас действительно волнует, бомбит ли вас самолет советской эпохи или западный самолет, вы просто не хотите, чтобы он вас бомбил", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал работу "авиационной коалиции". По его словам, Франция и Великобритания продолжают демонстрировать лидерство по поставкам авиации Украине, но конкретные сроки называть не стал.