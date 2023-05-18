Атака дронами-камикадзе: в Курской области прозвучали взрывы, есть раненые

По данным российских журналистов, под обстрел попал хутор Заря, расположенный всего в 100 метрах от границы. Кроме того, в поселке Глушково в результате обстрела, в котором обвинили ВСУ, двое жителей получили ранения различной степени тяжести.

В Глушковском районе Курской области России прогремели взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в четверг, 18 мая.

Российский чиновник утверждает, что Вооруженные силы Украины якобы сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, двое жителей получили ранения. Обстрел населенного пункта продолжается.

Кроме того, как сообщает российское медиа SHOT, в ночь с 16 на 17 мая ВСУ якобы запустили три дрона-камикадзе в хутор Заря, который расположен всего в 100 метрах от границы. Позже населенный пункт якобы обстреляли из стрелкового оружия. Люди не пострадали.

Напомним, 17 мая росСМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины якобы впервые обстреляли территорию РФ из танка. Украинские военные якобы подогнали танк к селу Бударки в Чугуевском районе Харьковской области и открыли огонь по окрестностям Старого хутора в Белгородской области.

Ранее, 15 мая ночью в Курской области РФ прогремело несколько мощных взрывов. Россияне заявили, что беспилотник сбросил 3 боеприпаса на здание местного отделения ФСБ.

Также напомним, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.