Колонну американских бронемашин Oshkosh зафиксировали на пути к фронту (видео)

Бронеавтомобили Oshkosh M-ATV с композитной броней защиты класса MRAP получили украинские военные для боевых действий против ВС РФ.

Американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV используются силами обороны Украины и уже отправляются ближе к линии фронта российско-украинской войны. Соответствующее видео опубликовали соцсети, пишет Фокус.

В ролике можно увидеть, как колонна транспортных средств производства США стоит на обочине дороги. Кроме бронеавтомобилей также зафиксированы и транспортные средства с топливом. Это позволяет заключить, что бойцы на этих автомобилях будут преодолевать довольно значительные дистанции.

Характеристики бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV разработан компанией Oshkosh Corporation. При создании транспортного средства специалисты придерживались программы Министерства обороны США с защитой класса MRAP. Композитная броня по этому стандарту была сделана на основе опыта боевых действий в Афганистане. Тогда было широкое использование замаскированных мин, наземных мин, стрелкового оружия, гранатометов, самодельных взрывных устройств. Производство автомобиля предполагалось для замены M1114 HMMWV.

Вес бронемашины составляет 11,34. Главным вооружением считается 40-мм гранатомет Mk 19. Второстепенное вооружение – 7,62-мм M240 • 12,7-мм Browning M2. Также использование противотанковых ракет MILAN BGM-71 TOW позволяет бороться этой технике с трудно бронированными целями.

Напомним, 5 мая нардеп Юрий Мысягин показал бронеавтомобили Oshkosh M-ATV в Силах обороны Украины. Он отметил, что ранее публично не объявлялась информация о поставках этой техники. Депутат Верховной Рады подтвердил наличие в Силах обороны Украины двух единиц соответствующей техники.

Также 25 апреля морпехи показали, как тренируются на бронеавтомобилях Oshkosh M-ATV и "колесных танках" AMX-10RC. Бойцы из новой 37-й отдельной бригады морской пехоты подтвердили, что получили эту технику. Они круглосуточно отрабатывают навыки, которые помогут им в боях с рссийскими оккупантами.