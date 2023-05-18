Следил за морской пехотой: СБУ задержала бывшего милиционера-коррупционера (фото, видео)

По версии следствия, уволенный за взятки правоохранитель сотрудничал с вражеской ФСБ и шпионил за позициями украинских защитников. Задачи спецслужбы оценивались в 2-5 тысяч гривен.

В прифронтовых районах Запорожья разоблачили агента ФСБ РФ, которым оказался уволенный в 2011 году за коррупцию сотрудник налоговой милиции. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона. Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении", — рассказали в СБУ.

Следователи выяснили, что работник вражеской спецслужбы также требовал от агента точных геолокаций железнодорожных мостов и энергетических объектов в Запорожской области.

"Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и производил видео-съемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона", — объяснили в СБУ.

Фото: СБУ

Пресс-служба передала, что "вознаграждения" за выполненные задачи врага составляли от 2 до 5 тысяч гривен. В посте говорится, что "для конспирации" мужчина использовал для переводов средств банковскую карточку сына.

Кроме того, по данным СБУ, российская ФСБ обещала предателю руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата города войсками РФ.

"В поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Дальнейшая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах", — сообщили в ведомстве.

СБУ задержала злоумышленника во время выполнения очередной задачи и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Во время обыска дома у агента обнаружили телефон, через который происходила переписка с куратором. Пресс-служба написала, что в настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно СБУ задержали местную жительницу Херсона, которая "сливала" информацию о Силах обороны враждебной ФСБ. Пресс-служба ведомства обнародовала переписку агентки, в которой она называет красивыми машины с буквами "Z" и делится "мечтами" о выходе ВСУ из региона.

16 мая российские журналисты обнародовали расследование. В материале говорилось о том, как ФСБ РФ вербует агентов среди заключенных бывших боевиков ИГИЛ.