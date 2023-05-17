"Сливала" данные о раненых бойцах ВСУ: СБУ задержала медсестру из Херсона (фото)

После деоккупации Херсона медсестра продолжила работать в медучреждении и дальше сотрудничала с куратором из ФСБ и шпионила по местам базирования Сил обороны в городе.

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В Херсоне СБУ задержала местную жительницу, работавшую на ФСБ России, передавала данные о бойцах ВСУ и размещении подразделений Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что российскую агентшу задержали в Херсоне в результате контрдиверсионных мер. Ею оказалась медсестра одного из лечебных учреждений города. Ее завербовала ФСБ.

По заданию своего куратора, после освобождения Херсона, она осталась в городе и продолжила работать в медучреждении. Злоумышленница собирала и пересылала данные об украинских защитниках, проходивших лечение в больнице.

Также она шпионила по местам базирования сил обороны в Херсоне и фиксировала последствия вражеских обстрелов и отправляла по этому поводу соответствующие отчеты. Они требовались ВС РФ для корректировки повторных ударов по городу.

В поле зрения оккупантов женщина попала из-за публичной поддержки оккупантов в одной из антиукраинских групп в телеграм.

СБУ провела обыски по месту жительства подозреваемой и обнаружила мобильный телефон с перепиской с куратором ФСБ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила блогеров, опубликовавших в сети работу ПВО во время ракетной атаки Киева 16 мая. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы и продолжаются комплексные меры по установлению обстоятельств.

СБУ подозревает экс-министра Табачника по работе на ФСБ РФ. Табачнику доверили организацию фейковых референдумов и вывоз зерна в оккупированный Крым.