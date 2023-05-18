По рельсам перевозили оружие: в ГУР прокомментировали диверсию на железной дороге в Крыму

В военной разведке отмечают, что "железнодорожные пути не выдержали" и временно функционировать не будут, а инфраструктура на полуострове заработает в превычном режиме только после деоккупации Крыма.

Военные армии РФ использовали железнодорожную инфраструктуру в Крыму для перевозки оружия, предназначенного для использования во время военных действий с Украиной. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи (не только зерно, — Ред.), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют", — заявил Юсов.

Разведчики не исключают возможности повторения подобных инцидентов в Крыму до тех пор, пока полуостров остается оккупированным. Такие действия могут быть связаны с использованием железнодорожной инфраструктуры для транспортировки военного оборудования и снабжения оккупационных войск.

"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будут", — сказал представитель ГУР.

Напомним, что 18 мая в Крыму раздался взрыв. Как выяснилось, на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу.

Также в оккупированном Крыму упала крылатая ракета "Калибр" в районе села Вулкановка Ленинского района, недалеко от Керчи.