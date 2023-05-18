Не долетела: российская ракета "Калибр" упала в оккупированном Крыму, — росСМИ (фото)

Ракету, по словам журналистов, обнаружил местный пастух. Эксперты, прибывшие на место ЧП, установили, что "Калибр" принадлежит Министерству обороны РФ.

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В оккупированном Крыму упала крылатая ракета "Калибр". Об этом информирует издание Astra.

По данным источника, упавший "Калибр" нашли в районе села Вулкановка Ленинского района, недалеко от Керчи, рано утром 17 мая. Российскую крылатую ракету обнаружил пастух.

Эксперты, прибывшие на место происшествия, заключили, что упавшая ракета является ракетой типа "Калибр", которая стоит на вооружении ВС РФ. По словам журналистов, в результате инцидента никто не пострадал.

В оккупированном Крыму упала крылатая ракета "Калибр"

Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая россияне совершили массированный обстрел, выпустив по городам Украины 30 крылатых ракет, а также ударные и разведывательные дроны. Практически все воздушные цели удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Так, 18 мая российские оккупанты также атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. По данным начальника КГВА Сергея Попко, все вражеские воздушные цели были сбиты ПВО.

Кроме того, вечером 17 мая в Одессе раздалась серия мощных взрывов сразу после объявления воздушной тревоги.