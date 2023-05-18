Не долетіла: російська ракета "Калібр" впала в окупованому Криму, — росЗМІ (фото)

Ракету, за словами журналістів, виявив місцевий пастух. Експерти, які прибули на місце НП, встановили, що "Калібр" належить Міністерству оборони РФ.

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В окупованому Криму впала крилата ракета "Калібр". Про це повідомляє видання Astra.

За даними джерела, "Калібр", що впав, знайшли в районі села Вулканівка Ленінського району, неподалік Керчі, рано вранці 17 травня. Російську крилату ракету виявив пастух.

Експерти, які прибули на місце події, зробили висновок, що ракета, що впала, є ракетою типу "Калібр", яка є на озброєнні ЗС РФ. За словами журналістів, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В окупованому Криму впала крилата ракета "Калібр"

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 травня росіяни здійснили масований обстріл, випустивши містами України 30 крилатих ракет, а також ударні і розвідувальні дрони. Практично всі повітряні цілі вдалося збити сил протиповітряної оборони.

Так, 18 травня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами типу Х-101/555 за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160. За даними начальника КДВА Сергія Попка, всі ворожі повітряні цілі було збито ППО.

Крім того, увечері 17 травня в Одесі пролунала серія потужних вибухів одразу після оголошення повітряної тривоги.