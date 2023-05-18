ВС РФ рассматривают отступление "до определенных рубежей" в Крыму, — ГУР (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, в преддверии анонсированного контрнаступления россияне укрепляют оборону, а командование продает недвижимость и вывозит семьи из Крыма.

Российские оккупанты рассматривают возможность отступления к южным рубежам в оккупированном Крыму. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, оккупантам очень мешает местное население, поэтому они проводят фильтрационные мероприятия против крымских татар и этических украинцев, что говорит о том, что россияне осознают, что они — оккупанты.

"То, что там происходит — это, с одной стороны, усиление фильтрационных мероприятий и режима концлагеря, потому что в целом Россия сегодня в условиях большого концлагеря. Но наиболее жестокие меры — на оккупированных территориях и, прежде всего, в Крыму", — рассказал Юсов.

Однако как отметил представитель ГУР, после полномасштабного вторжения у жителей оккупированного полуострова появилась надежда на то, что Украина вернет Крым и Россия проиграет в этой войне.

Кроме того, в ГУР видят признаки того, что в Крыму россияне готовятся к неминуемой деоккупации — они готовят несколько линий траншей и эшелонную оборону.

"Важно, что это делается и на юге Крыма, это означает, что россияне числе рассматривают реалистичный сценарий, в том числе и отступление до определенных рубежей", — отметил Юсов.

При этом по его словам, пропаганда рассказывает крымчанам о том, что все идет по плану, но руководители оккупационных администраций и командование ВС РФ распродают недвижимости и уже вывезли свои семьи за пределы Крыма.

Напомним, в четверг, 18 мая, стало известно, что в оккупированном Крыму подорвали железную дорогу. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, ВС РФ использовали железнодорожную инфраструктуру для перевозки оружия, предназначенного для использования против Украины.

Также 18 мая сообщалось, что в оккупированном Крыму упала крылатая ракета, которую обнаружил местный пастух. Эксперты, прибывшие на место ЧП, установили, что это ракета "Калибр", которая принадлежит Министерству обороны РФ.