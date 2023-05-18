Нидерланды заказали израильские РСЗО PULS на 300 млн долларов

Королевская армия получит 20 пусковых установок, а также ракеты разной дальности. Это позволит бить на расстоянии до 300 км.

18 мая Министерство обороны Нидерландов подписало соглашение с Минобороны Израиля на приобретение 20 РСЗО PULS. Об этом сообщает пресс-служба Elbit Systems.

В рамках соглашения Нидерланды получат 20 пусковых установок PULS за 305 миллионов долларов. Отмечается, что контракт для Королевской армии Нидерландов будет выполняться в течение 5 лет.

Нидерландская армия получит машины на базе грузовика COMMIT, ракеты разной дальности, а также услуги по обучению экипажей и техобслуживанию РСЗО. При этом в Elbit подчеркивают, что их пусковые установки разработаны с подходом открытой архитектуры, что позволит модернизировать машины в будущем, а также производить PULS в соответствии с требованиями заказчика.

Дальность высокоточной стрельбы РСЗО PULS составляет от 12 до 300 км. Поражение на расстоянии до 300 км имеет ракета Predator Hawk. Самую пусковую установку можно установить на большое количество шасси как колесных, так и гусеничных.

"Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов оказывать эффективную огневую поддержку. Это также обеспечит взаимодействие с клиентами НАТО, которые приобрели эти системы", — заявил президент и генеральный директор Elbit Systems Бежалель Махлис.

Напомним, 27 января в Дании заявили, что заменят переданные Украине САУ Caesar на израильские РСЗО PULS и САУ ATMOS.

5 мая ВСУ показали применение редкого украинского РСЗО "Бастион-2" с удлиненным шасси.