Бойцы ВСУ показали применение редкого украинского РСЗО "Бастион-2" (видео)

Еще в 2008 году в Украине был создан проект модернизации РСЗО "Град" на базе "КрАЗ". С начала полномасштабной войны их показывали всего несколько раз.

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В сети впервые опубликовали применение украинской модернизации РСЗО "Град" на базе шасси КрАЗ. Об этом сообщает Defense Express.

На кадрах видна работа по российским войскам по реактивной установке залпового огня "Бастион-2" — это модернизация советского "Града", которую разработали до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В издании отмечают, что Бастион-2 еще ни разу не показывали с 24 февраля 2022 года. Военные неоднократно показывали боевое применение "Бастиона-1".

По существу "Бастион-1" отличается от "Бастион-2" удлиненной колесной базой. РСЗО "Бастион" — это модернизация советской установки БМ-21 "Град". Разработка установки началась еще в 2008 году, а годом позже ее продемонстрировали публично. Количество "Бастионов", которые передали в ВСУ, неизвестно.

Более длинная колесная база позволяет переносить большее количество боекомплекта. Кроме этого, он может нести два ПЗРК. Отличается "Бастион" от "Града" тем, что у нее есть система перезаряжания, которая позволяет открыть огонь уже через 2 минуты после завершения перезарядки. У советского образца это время занимает 7 минут.

Напомним, 2 мая росСМИ показали, как ВС РФ нацепили "мангал" на РСЗО "Ураган", чтобы защитить установку от дронов-камикадзе.

29 апреля ВСУ получили из Чехии модернизированные РСЗО "Град" — BM-21 MT на базе чешского грузовика Tatra.