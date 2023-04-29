ВСУ получили из Чехии модернизированные РСЗО "Град": чем они лучше советских (фото)

Чешские машины оснащены баллистическим компьютером, новым шасси и бронированной кабиной, что ускоряет работу расчета.

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В сети опубликовали первые фотографии чешской реактивной системы залпового огня BM-21 МТ, модернизированной версией советского БМ-21 "Град". Об этом 29 апреля сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Украинские военные опубликовали фотографию пусковой установки РСЗО. Сами BM-21 МТ были получены ранее, однако только сейчас появилось визуальное подтверждение поставок. Аналитики утверждают, что BM-21 MT является более продвинутой версией, чем базовый БМ-21 "Град".

BM-21 MT получил новое шасси от чешского производителя Tatra T815-7T3R2T с бронированной кабиной. Модернизированные РСЗО производит Excalibur Army, которая также снабжает модернизированные танки Т-72 в ВСУ. Кроме новой базы, машина получила новую систему управления огнем и баллистический компьютер.

Чешское изделие имеет улучшенные ходовые характеристики.

Скорость выстрела всех 40 ракет составляет за 20 секунд, как и у советского аналога. На чешском изделии установлен двигатель Tatra V8 на 270 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 км/ч по шоссе. Для сравнения советский "Град" имеет максимальную скорость до 75 км/ч по шоссе и двигатель на 170 лошадиных сил.

Напомним, 7 апреля в ВСУ показали чехословацкие РСЗО RM-70 Vampire, которые также являются аналогом советских "Градов".

20 апреля в 49-й артиллерийской бригаде впервые показали турецкие РСЗО Roketsan MCL, имеющую на борту высокоточные ракеты TRLG-230.