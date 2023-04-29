ЗСУ отримали з Чехії модернізовані РСЗВ "Град": чим вони кращі за радянські (фото)

Чеські машини мають балістичний компʼютер, нове шасі та броньовану кабіну, що пришвидшує роботу розрахунку.

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У мережі опублікували перші фото чеської реактивної системи залпового вогню BM-21 МТ, яка є модернізованою версією радянського БМ-21 "Град". Про це 29 квітня повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Українські військові опублікували фото пускової установки РСЗВ. Самі BM-21 МТ були отримані раніше, однак тільки зараз зʼявилось візуальне підтвердження постачання. Аналітики стверджують, що BM-21 MT є просунутішою версією, ніж базовий БМ-21 "Град".

BM-21 MT отримав нове шасі від чеського виробника Tatra T815-7T3R2T з броньованою кабіною. Модернізовані РСЗВ виробляє Excalibur Army, яка також постачає модернізовані танки Т-72 у ЗСУ. Окрім нової бази машина отримала нову систему керування вогнем та балістичний компʼютер.

Чеський виріб має покращенні ходові характеристики

Швидкість відстрілу всіх 40 ракет з пускової установки відбувається за 20 секунд, як і у радянського аналога. На чеському виробі встановлений двигун Tatra V8 на 270 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 90 км/г по шосе. Для порівняння радянський "Град" має максимальну швидкість до 75 км/г по шосе й двигун на 170 кінських сил.

Нагадаємо, 7 квітня в ЗСУ показали чехословацькі РСЗВ RM-70 Vampire, які також є аналогом радянських "Градів".

20 квітня в 49-ї артилерійській бригаді вперше показали турецькі РСЗВ Roketsan MCL, яка має на борту високоточні ракети TRLG-230.