"До контрнаступу готові": у ЗСУ показали турецьку РСЗВ Roketsan MCL (фото)

Ця система залпового вогню, що перебуває на озброєнні 49-ої окремої артбригади, використовує високоточні ракети TRLG-230 з дальністю ураження до 70 км.

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Збройні сили України використовують турецьку реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) Roketsan MCL. На сторінці Facebook 49-ої окремої артилерійської бригади 19 квітня було опубліковано фото цих установок разом із транспортно-зарядною машиною з підписом: "До контрнаступу готові".

Як повідомили оглядачі "Мілітарний", це перше візуальне підтвердження наявності у Силах оборони України турецьких Roketsan MCL. При цьому вони зазначили, що камуфляж на фото аналогічний тому, що був нанесений на виставковий зразок техніки.

Також було помічено, що у РСЗВ на знімках замість двох пакетів із шістьма направляючими для 230-мм ракет можна побачити два блоки із двома направляючими кожен.

Фото РСЗВ Roketsan MCL 49-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ

Фото виставкового зразка РСЗВ Roketsan MCL

Що відомо про Roketsan MCL

Система Roketsan створювалася наприкінці десятих років, а її офіційна презентація відбулася у 2021 році на виставці IDEF-2021. Турецька РСЗВ базується на російському повнопривідному тривісному шасі КАМАЗ-65224 з колісною формулою 6х6 для підвищеної прохідності. В якості озброєння система може використовувати як типові 122-мм боєприпаси, так і 230-мм та 300-мм ракети. Зокрема портал Oryx ще минулого року повідомив, що на озброєння українських військ було поставлено ракети TRLG-230 виробництва компанії Roketsan.

TRLG-230 — це високоточні ракети класу "земля-земля", які мають інерційну, супутникову та лазерну систему наведення. Як цілевказник застосовується безпілотник Bayraktar TB2, також може використовуватися наземна підсвічувальна станція, завдяки чому ракети здатні вражати ціль з похибкою не більше 2 метрів.

Ракета TRLG-230 виробництва компанії Roketsan.

Ракета складається з двох частин — паливної частини та головної, де розташовані засоби наведення. Бойове навантаження осколково-фугасної частини складає 42 кг, а дистанція ураження сягає 70 км.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Baykar представить мініатюрну крилату ракету Kemankes для оснащення БПЛА нового покоління Bayraktar TB3. За словами керівника компанії Сельджука Байрактара, це дуже легка крилата ракета з дальністю кілька сотень кілометрів.